Рютте об инциденте с самолетом фон дер Ляйен: НАТО очень серьезно относится к помехам GPS

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "очень серьезно" относится к помехам GPS после инцидента с навигацией самолета, в котором находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом он сказал во вторник, 2 сентября, во время визита в Люксембург, цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Рютте прокомментировал инцидент, который произошел 31 августа, когда система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии была заглушена на пути в Болгарию, а власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.

Рютте заявил, что НАТО "очень серьезно" относится к помехам GPS. Он подчеркнул, что Альянс работает "день и ночь", чтобы убедиться, что "они (злоумышленники) не сделают этого снова".

"Этот вопрос воспринимается очень серьезно. Именно поэтому НАТО усиливает свои усилия в сфере гибридных и киберугроз и т.д. Мы договорились о политике, которая позволит нам быть более эффективными в этой сфере", – заявил он.

Он подчеркнул, что это инцидент, который "имеет огромное влияние".

На фоне этого инцидента с самолетом, где находилась фон дер Ляйен, ЕС разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков отрицает утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета, однако министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов считает, что этому не стоит верить.