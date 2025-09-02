Фицо считает, что "все" будут звонить ему, чтобы узнать подробности разговора с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что после встречи с правителем России Владимиром Путиным в Китае получит много звонков от лидеров других европейских стран.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит словацкое Dennik N.

Фицо поздравил Путина с его первой встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и сказал российскому правителю, что очень заинтересован "получить базовую информацию о том, где мы находимся и чего ожидать".

Также Фицо высказал предположение, что на следующий день "все" (вероятно, премьер имел в виду других европейских лидеров) будут звонить ему, чтобы узнать детали разговора с Путиным и "что происходит в Украине".

Кроме того, словацкий премьер сказал, что на ожидаемой встрече с президентом Украины собирается поднять вопрос об украинских ударах по энергетической инфраструктуре РФ.

Напомним, после встречи на Аляске Фицо призвал Украину быть открытой к дискуссии о территориальных изменениях, считая, что без этого дальнейшие шаги для прекращения войны невозможны.

Кроме Фицо, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и планирует – президент Сербии Александар Вучич.

Напомним, Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.