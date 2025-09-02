Путин предложил Фицо перекрыть Украине реверсные поставки газа и электричества

Правитель РФ Владимир Путин предложил ограничить Украине поставки газа реверсом и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.

Об этом он сказал на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Словакия является одним из основных каналов реверсных поставок газа из Европы в Украину.

"Украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам. Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа реверсом, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то границы их поведения в сфере нарушения чужих интересов", – сказал Путин.

Фицо пообещал поднять вопрос безопасности нефтепровода "Дружба" на предстоящих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 сентября.

На прошлой неделе Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба". Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Кроме Фицо, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и планирует – президент Сербии Александар Вучич.