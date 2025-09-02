В Данії вважають поганим сигналом зустріч Фіцо з Путіним в Китаї

Данська міністерка у справах Європи Марі Бʼєрре заявила, що зустріч словацького прем’єра Роберта Фіцо з кремлівським правителем Владіміром Путіним "не посилає хороший сигнал".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції у Копенгагені.

Коментуючи зустріч Фіцо з Путіним, данська міністерка наголосила на важливості збереження єдності ЄС.

"Це не надсилає хорошого сигналу. Важливо, щоб ЄС залишався послідовним у політиці зовнішньої безпеки. Очевидно, що це не надсилає хорошого сигналу для Європейського Союзу", – сказала Б’єрре.

Сам Фіцо вважає, що після зустрічі з Путіним у Китаї отримає багато дзвінків від лідерів інших європейських країн.

Окрім Фіцо, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, а також сербський лідер Александар Вучич.