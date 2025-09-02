В Дании считают плохим сигналом встречу Фицо с Путиным в Китае

Датский министр по делам Европы Мари Бьерре заявила, что встреча словацкого премьера Роберта Фицо с кремлевским правителем Владимиром Путиным "не посылает хороший сигнал".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции в Копенгагене.

Комментируя встречу Фицо с Путиным, датская министр подчеркнула важность сохранения единства ЕС.

"Это не посылает хороший сигнал. Важно, чтобы ЕС оставался последовательным в политике внешней безопасности. Очевидно, что это не посылает хороший сигнал для Европейского Союза", – сказала Бьерре.

Сам Фицо считает, что после встречи с Путиным в Китае получит много звонков от лидеров других европейских стран.

Кроме Фицо, встречу с Путиным в Китае провели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также сербский лидер Александар Вучич.