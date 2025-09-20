Укр Рус Eng

У Франції профспілки дали прем’єру час "до середи" перед оголошенням нових страйків

Новини — Субота, 20 вересня 2025, 15:12 — Марія Ємець

Об’єднання французьких профспілок, які влаштували масштабні страйки 10 і 18 вересня, заявили, що очікують до 24 вересня реакції нового прем’єр-міністра на їхні вимоги, інакше продовжать протести. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Наступного дня після масштабних страйків18 вересня профспілки-співроганізатори заявили, що дають новому прем’єр-міністру Себастьєну Лекорню час до середи 24 вересня, щоб відповісти на їхні вимоги. 

У разі відмови вони визначать нову дату протестів. 

Профспілки вимагають від Лекорню повністю відмовитися від проєкту бюджету, підготовленого його попередником Франсуа Байру. 

Нагадаємо, в МВС Франції нарахували понад 500 тисяч осіб на демонстраціях 18 вересня. Місцями акції супроводжувались сутичками, у зв’язку з ними затримали понад 300 осіб

Страйк скликали як протест проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік із заходами економії. 

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри. 

Читайте також: Останній уряд Макрона: чи зможе новий прем'єр вивести Францію з політичної кризи

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: