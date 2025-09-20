У Франції профспілки дали прем’єру час "до середи" перед оголошенням нових страйків

Об’єднання французьких профспілок, які влаштували масштабні страйки 10 і 18 вересня, заявили, що очікують до 24 вересня реакції нового прем’єр-міністра на їхні вимоги, інакше продовжать протести.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Наступного дня після масштабних страйків18 вересня профспілки-співроганізатори заявили, що дають новому прем’єр-міністру Себастьєну Лекорню час до середи 24 вересня, щоб відповісти на їхні вимоги.

У разі відмови вони визначать нову дату протестів.

Профспілки вимагають від Лекорню повністю відмовитися від проєкту бюджету, підготовленого його попередником Франсуа Байру.

Нагадаємо, в МВС Франції нарахували понад 500 тисяч осіб на демонстраціях 18 вересня. Місцями акції супроводжувались сутичками, у зв’язку з ними затримали понад 300 осіб.

Страйк скликали як протест проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік із заходами економії.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

