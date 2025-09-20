Во Франции профсоюзы дали премьеру время "до среды" перед объявлением новых забастовок

Объединение французских профсоюзов, которые устроили масштабные забастовки 10 и 18 сентября, заявили, что ожидают до 24 сентября реакции нового премьер-министра на их требования, иначе продолжат протесты.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На следующий день после масштабных забастовок 18 сентября профсоюзы-соорганизаторы заявили, что дают новому премьер-министру Себастьену Лекорню время до среды 24 сентября, чтобы ответить на их требования.

В случае отказа они определят новую дату протестов.

Профсоюзы требуют от Лекорню полностью отказаться от проекта бюджета, подготовленного его предшественником Франсуа Байру.

Напомним, в МВД Франции насчитали более 500 тысяч человек на демонстрациях 18 сентября. Местами акции сопровождались столкновениями, в связи с ними задержали более 300 человек.

Забастовку созвали в знак протеста против проекта бюджета правительства на 2026 год с мерами экономии.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

