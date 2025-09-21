Премьер Британии готовится объявить о признании Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как ожидается, в воскресенье, 21 сентября, объявит о признании Палестинского государства.

Как известно, в июле Стармер заявлял, что признает Палестину до собрания мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, если ситуация в Газе не улучшится.

Наряду с тем, что наступление Израиля на Газу продолжается, а город охвачен гуманитарным кризисом, правительство Великобритании обеспокоено планами ускоренного строительства израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, что, как опасаются министры, положит конец любым надеждам на решение проблемы на основе принципа двух государств.

Лейбористы пытаются подчеркнуть, что признание палестинского государства не является вознаграждением для ХАМАС, и отмечают, что он не будет иметь никакой роли в будущем управлении Газой.

В вопросе Палестины Стармер разошелся во мнениях с администрацией президента США Дональда Трампа, которая выступает против официального признания государства.

Стармер ранее предполагал, что британское признание будет условным, и он воздержится от него, если Израиль возьмет на себя обязательства прекратить огонь и достичь долгосрочного устойчивого мира, который обеспечит решение проблемы по принципу двух государств, а также позволит ООН возобновить поставки помощи.

Однако все три условия вряд ли будут выполнены, поскольку израильское правительство выступает против них.

Сообщалось также, что 21 сентября о признании Палестинского государства объявит Португалия.

Как известно, французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.

Напомним, во французской политике назревает раскол относительно того, стоит ли праздновать будущее признание Францией Палестинского государства, поднимая палестинские флаги перед мэриями по всей стране.

