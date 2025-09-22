Повернення марафонців і кібератака зіб’ють графік аеропорту в Берліні

Аеропорт Берліна (BER) очікує на майже 100 тисяч пасажирів у понеділок, 22 вересня, що спричинить затримки, адже аеропорт досі бореться із наслідками масштабної кібератаки.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Через тривалі наслідки кібератаки та повернення тисяч марафонців, аеропорт Берліна очікує на подальші затримки та проблеми в понеділок, 22 вересня.

Як заявив представник аеропорту, у цей день очікують на 95 тисяч пасажирів, що значно більше, ніж у звичайний понеділок, коли аеропорт обслуговує від 75 до 85 тисяч пасажирів.

BER попросив пасажирів зареєструватися онлайн і, по можливості, самостійно зареєструвати багаж на автоматах.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня. Вранці 22 вересня в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на цей день.

Хто міг стояти за кібератакою, наразі не повідомляють.

Того ж дня, коли аеропорти отримали проблеми через кібератаку, в аеропорту Дубліна проводили евакуацію через, схоже, фальшиве "замінування".