Возвращение марафонцев и кибератака сбивают график аэропорта в Берлине

Аэропорт Берлина (BER) ожидает почти 100 тысяч пассажиров в понедельник, 22 сентября, что приведет к задержкам, ведь аэропорт до сих пор борется с последствиями масштабной кибератаки.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Из-за длительных последствий кибератаки и возвращения тысяч марафонцев, аэропорт Берлина ожидает дальнейшие задержки и проблемы в понедельник, 22 сентября.

Как заявил представитель аэропорта, в этот день ожидают 95 тысяч пассажиров, что значительно больше, чем в обычный понедельник, когда аэропорт обслуживает от 75 до 85 тысяч пассажиров.

BER попросил пассажиров зарегистрироваться онлайн и, по возможности, самостоятельно зарегистрировать багаж на автоматах.

Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября. Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.

Кто мог стоять за кибератакой, пока не сообщается.

В тот же день, когда аэропорты получили проблемы из-за кибератаки, в аэропорту Дублина проводили эвакуацию из-за, похоже, ложного "заминирования".