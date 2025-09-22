СМИ: Великобритания рассматривает отмену платы за визы для "лучших мозгов мира"

Премьер Великобритании Кир Стармер якобы размышляет над отменой части визовых сборов для талантливых специалистов – в попытке привлечь в Великобританию научные таланты на фоне жесткой антииммиграционной политики администрации Трампа.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

В офисе британского премьера якобы работают над идеями по привлечению в страну лучших научных талантов мира – академиков и специалистов по цифровым технологиям – в надежде усилить экономический рост и конкурентоспособность страны.

Среди мер, которые рассматриваются в качестве стимулов, – отмена визовых сборов для таких кандидатов, сообщили лица, осведомленные о дискуссиях между офисом премьера и Министерством финансов.

"Мы говорим о людях, которые учились в одном из топ-5 университетов мира или получили престижные премии. Мы обсуждаем идею полной отмены визового сбора", – сказал анонимный чиновник-собеседник издания.

Как отмечают, такие реформы начали обсуждаться еще до анонса администрации Трампа о визовом сборе в размере 100 тысяч долларов на новые визы H-1B, на которые часто подаются иностранцы, приезжающие работать в американских технологических компаниях-гигантах. Однако, как отмечает один из собеседников, эти нововведения в США стали "дополнительным ветром в паруса".

Сейчас в Великобритании визовый сбор для лиц, претендующих на нее по критерию таланта, составляет 766 фунтов стерлингов (более тысячи долларов) – как для самого заявителя, так и для каждого члена семьи, с которыми он планирует вместе переехать в Соединенное Королевство.

Идею пока не начинали обсуждать с МВД – ключевым ведомством, ответственным за миграционные вопросы, для которого сейчас вызовом номер один является сокращение иммиграции.

Один из собеседников отметил, что эти планы "не свидетельствуют о размывании нашей решимости сокращать миграцию, а, напротив, о стремлении привлечь в Британию самых ярких и лучших".

Напомним, в середине сентября десятки тысяч людей вышли на антииммиграционный марш и контрпротест в Лондоне.

Недавно Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении просителей убежища, которое вступило в силу в августе.