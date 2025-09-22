Швейцарський льодовик Гріс тане рекордними темпами

Швейцарський льодовик Гріс, довжиною понад 5 км, тане з тривожною швидкістю.

Про це повідомила швейцарська служба моніторингу льодовиків, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Швейцарський льодовик Гріс довжиною 5,4 км швидко тане, оскільки кліматичні зміни прискорюють безпрецедентне танення льоду по всій країні.

"Це вмираючий льодовик", – сказав Матіас Хусс, директор Служби моніторингу льодовиків Швейцарії (GLAMOS).

За його словами, глибина льоду зменшилася на шість метрів лише за 12 місяців до вересня 2025 року.

З 2000 по 2023 рік довжина льодовика, розташованого в південному кантоні Вале, зменшилася на 800 метрів. Сьогодні він на 3,2 км коротший, ніж у 1880 році, а середня товщина льоду становить 57 метрів.

Хусс звинуватив у таненні льодовика Гріс послідовні посушливі 2022 і 2023 роки, а також тепле літо 2025 року, незважаючи на тимчасове полегшення, яке принесли сильні снігопади в середині квітня 2025 року.

"Нам потрібно набагато більше снігу, щоб протидіяти ефекту дуже теплих літ. А це літо 2025 року знову було занадто теплим", – наголосив він.

Згідно з новим звітом Всесвітньої метеорологічної організації, з 1990-х років втрата льоду збільшилася майже в усіх регіонах світу, головним чином через сильніше танення влітку. Звіт показав, що третій рік поспіль усі регіони Землі, вкриті льодовиками, повідомляють про втрату льоду.

У травні у швейцарських Альпах відколовся величезний шматок льодовика Бірх, що призвело до обвалу льоду, бруду та каміння на гірське селище Блаттен, мешканці якого були завчасно евакуйовані.

Обвал льодовика та частини гори у Блаттені спричинив повінь, яка практично знищила село.