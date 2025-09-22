Швейцарский ледник Грис тает рекордными темпами

Швейцарский ледник Грис, длиной более 5 км, тает с тревожной скоростью.

Об этом сообщила швейцарская служба мониторинга ледников, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Швейцарский ледник Грис длиной 5,4 км быстро тает, поскольку климатические изменения ускоряют беспрецедентное таяние льда по всей стране.

"Это умирающий ледник", – сказал Матиас Хусс, директор Службы мониторинга ледников Швейцарии (GLAMOS).

По его словам, глубина льда уменьшилась на шесть метров всего за 12 месяцев до сентября 2025 года.

С 2000 по 2023 год длина ледника, расположенного в южном кантоне Вале, уменьшилась на 800 метров. Сегодня он на 3,2 км короче, чем в 1880 году, а средняя толщина льда составляет 57 метров.

Хусс обвинил в таянии ледника Грис последовательные засушливые 2022 и 2023 годы, а также теплое лето 2025 года, несмотря на временное облегчение, которое принесли сильные снегопады в середине апреля 2025 года.

"Нам нужно гораздо больше снега, чтобы противодействовать эффекту очень теплых лет. А это лето 2025 года снова было слишком теплым", – подчеркнул он.

Согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации, с 1990-х годов потеря льда увеличилась почти во всех регионах мира, главным образом из-за более сильного таяния летом. Отчет показал, что третий год подряд все регионы Земли, покрытые ледниками, сообщают о потере льда.

В мае в швейцарских Альпах откололся огромный кусок ледника Бирх, что привело к обвалу льда, грязи и камней на горный поселок Блаттен, жители которого были заблаговременно эвакуированы.

Обвал ледника и части горы в Блаттене вызвал наводнение, которое практически уничтожило село.