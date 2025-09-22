В Боснии задержали наемника, который воевал в армии РФ против Украины
В аэропорту боснийской столицы Сараево задержали наемника Дарио Ристича, который воевал в Украине в составе российских оккупационных сил.
Об этом сообщает Radiosarajevo.ba, пишет "Европейская правда".
Ристич был задержан на прошлой неделе. Он прилетел в Сараево рейсом из турецкого Стамбула.
Суд Боснии и Герцеговины заявил, что 19 сентября было принято решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры, и Ристичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до одного месяца, то есть до 18 октября 2025 года или до принятия другого решения суда.
Сейчас он находится в государственной тюрьме в Войковичах.
Адвокат Ристича заявил, что его подопечный решил сдаться судебным органам БиГ, узнав о выданном Интерполом международном ордере на его арест за участие в иностранных вооруженных формированиях.
Ристича разыскивали за военные преступления, совершенные на поле боя в другом государстве.
Он воевал в Украине в составе российского отряда "Пермские медведи", в состав которого входят также добровольцы из Сербии.
В ходе боев в Украине Ристич получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу.
Напомним, в начале сентября в Финляндии начали проверку в отношении бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.
А в апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.