Глава МИД Эстонии: провокации РФ все больше приближают Европу к конфликту

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что провокации России представляют собой "дестабилизирующую эскалацию", которая приближает Европу "к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы".

Заявление эстонского министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В ходе заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке Тсахкна зачитал заявление от имени 50 стран и ЕС с осуждением инцидента, в котором три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе.

По его словам, это была "опасная эскалация" и "четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны России в этом году".

"Мы собрались здесь сегодня, потому что этот инцидент касается не только Эстонии, но и всего международного сообщества", – сказал глава МИД Эстонии.

Он предупреждает, что это "часть более широкой системы российских провокаций против своих соседей".

"Безрассудные действия России являются не только нарушением международного права, но и дестабилизирующей эскалацией, которая приближает весь регион к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы", – подчеркнул Тсахкна.

Он призвал Россию "немедленно прекратить свою захватническую войну против Украины", а также "прекратить все провокации и угрозы против суверенитета и территориальной целостности своих соседей".

Как известно, российские истребители 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.