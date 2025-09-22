Сибига намекнул, что российские самолеты над Эстонией следовало сбить

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства Россией, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в выступлении на внеочередном заседании Совета безопасности ООН в понедельник.

Сибига напомнил о предыдущей провокации России против Польши, на территории которой упали около двух десятков дронов, и сказал, что эти события не являются случайными.

"Логика проста. Россия идет на эскалацию ситуации, чтобы заставить всех играть по ее правилам. Она хочет навязать всем закон джунглей: право сильнейшего. Наша цель противоположна. Мы должны заставить Россию играть по нашим правилам... Они называются Устав ООН", – добавил он.

Министр сказал, что политические шаги в ответ на действия России должны "подкрепляться сильными практическими шагами", иначе российская агрессия только поощряется.

"Сильный ответ означает, что угрозу нельзя сопровождать ни в течение двенадцати минут, ни в течение одной минуты. Ее следует нейтрализовать", – сказал Сибига.

Он призвал к созданию интегрированной системы противовоздушной обороны в Европе и подтвердил готовность Украины поделиться собственным опытом противостояния российским атакам.

"То, что мы сейчас видим в Польше и Эстонии, напоминает о том, как началась российская агрессия против Украины. Гибридные атаки и эскалация, солдаты без опознавательных знаков, нарушение государственной границы и другие шаги. Мы видим, как эта схема повторяется, но в других формах. Единственный эффективный способ противодействовать этой эскалации – это ответить силой и единством", – сказал он.

Как известно, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что провокации России приближают Европу "к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы".

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.