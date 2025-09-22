Орбан прийняв у себе Додіка і обізвав його "президентом Республіки Сербська"

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у понеділок прийняв у Будапешті позбавленого мандата президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сам Орбан написав на Х.

Премʼєр Угорщини сказав, що йому "приємно зустрітись" із Додіком, якого він підкреслено назвав "президентом Республіки Сербська" попри позбавлення його мандата.

Сам Додік написав на Х, що разом із ним в Угорщину приїхала членкиня президії Боснії і Герцеговини Желька Цвіянович, яка представляє сербську громаду БіГ.

"Дружба з Угорщиною та Віктором Орбаном показує, що Європа здорового глузду існує і що Республіка Сербська має в ній союзників", – вважає він.

Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської через визнання винним у неповазі до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Центрвиборчком Боснії і Герцеговини призначив дострокові вибори президента РС на 23 листопада. Але ані Додік, ані його політичні соратники не визнають рішення ЦВК.

