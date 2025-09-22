Орбан принял у себя Додика и назвал его "президентом Республики Сербская"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник принял в Будапеште лишенного мандата президента Республики Сербской Милорада Додика.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Орбан написал на Х.

Премьер Венгрии сказал, что ему "приятно встретиться" с Додиком, которого он подчеркнуто назвал "президентом Республики Сербская" несмотря на лишение его мандата.

Сам Додик написал в Х, что вместе с ним в Венгрию приехала член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, которая представляет сербскую общину БиГ.

"Дружба с Венгрией и Виктором Орбаном показывает, что Европа здравого смысла существует и что Республика Сербская имеет в ней союзников", – считает он.

Милорада Додика лишили мандата президента Республики Сербской из-за признания виновным в неуважении к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Центрвыборком Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента РС на 23 ноября. Но ни Додик, ни его политические соратники не признают решение ЦИК.

