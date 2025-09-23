Зеленський зустрівся із Келлогом: говорили про ситуацію на фронті та закупівлю зброї у США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

Про це він написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Зеленського і Келлога відбулась перед засіданням Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції ЗСУ біля Добропілля й Покровська.

Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США.

"Вдячний Кіту Келлогу за підтримку й допомогу та президенту США Дональду Трампу – за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств", – зазначив президент.

Як відомо, 11 вересня Кіт Келлог приїздив до Києва. Його візит проходив на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема по столиці.

Повідомляли також, що 23 вересня в Нью-Йорку Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.