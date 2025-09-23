Зеленский встретился с Келлогом: говорили о ситуации на фронте и закупке оружия у США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Встреча Зеленского и Келлога состоялась перед заседанием Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции ВСУ у Доброполья и Покровска.

Также коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и президенту США Дональду Трампу – за усилия для окончания войны и прекращения убийств", – отметил президент.

Как известно, 11 сентября Кит Келлог приезжал в Киев. Его визит проходил на фоне усиленных российских ударов по украинским регионам, в частности по столице.

Сообщали также, что 23 сентября в Нью-Йорке Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.