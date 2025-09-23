Франция, Бельгия и еще ряд стран объявили о признании Палестины

На сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке ряд европейских стран объявили о признании Палестинского государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, о признании Палестинского государства объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Преданный историческому обязательству моей страны перед Ближним Востоком, перед миром между израильтянами и палестинцами, я заявляю, что сегодня Франция признает государство Палестина", – сказал Макрон.

Объявление французского президента было встречено бурными аплодисментами некоторых слушателей в зале ООН.

О признании Палестинского государства заявил и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

"Редко когда перспектива решения конфликта по принципу двух государств казалась более отдаленной, чем сегодня. Но никогда еще международная воля к ее достижению не была такой единой. Когда растут сомнения, мы должны встречать их с уверенностью надежды. Именно поэтому я торжественно заявляю, что с сегодняшнего дня Люксембург официально признает Государство Палестина", – отметил он.

Также о признании Палестины объявил князь Монако Альбер II, премьер-министр Мальты Роберт Абела и глава правительства Бельгии Барт де Вевер.

Кроме того, глава МИД Андорры Имма Тор Фаус заявила о готовности признать Палестинское государство, как только будут выполнены определенные условия.

В частности, по ее словам, будущее Палестинское государство должно быть демилитаризовано и существовать под "реформированной властью" правительства, которое не включает ХАМАС.

"Когда условия будут созданы, и если мы сможем гарантировать полную региональную интеграцию Израиля, это признание вступит в силу", – сказала министр.

Как известно, 21 сентября о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля остро раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Палестины.