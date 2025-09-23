Сийярто в очередной раз отверг требование Трампа об отказе от энергоносителей РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом венгерский министр сказал в интервью The Guardian.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Европа прекратила импорт российской нефти, который, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

Сийярто сказал, что "понимает" подход Трампа, однако отверг это его требование.

"Мы не можем обеспечить безопасные поставки (энергоносителей. – Ред.) в нашу страну без российской нефти или газа", – отметил он.

Отвечая на вопрос о давлении со стороны Европы, Сийярто назвал западноевропейских чиновников "фанатиками" и заявил, что с ними "совершенно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле".

Но в то время как отношения с Брюсселем остаются сложными, отношения с США значительно улучшились, добавил Сийярто, заявив, что Венгрия была "единственным европейским правительством, которое скрестило пальцы за победу (Трампа)".

"США сейчас – наш друг. Поэтому иметь американского президента как друга – это совсем другая ситуация, чем когда на тебя оказывают давление, независимо от того, что поступает из Брюсселя, это очень, очень серьезно", – добавил глава МИД Венгрии.

Недавно Сийярто провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который касался "мирных усилий" Дональда Трампа, двусторонних отношений и энергетических вопросов.

В ходе разговора он пытался убедить Рубио, что Венгрия не может отказаться от энергоресурсов РФ.

Напомним, 21 сентября Трамп повторил призыв к Европе "прекратить покупать нефть" у России, связав его с дальнейшим давлением на Москву для прекращения войны в Украине.

Ранее Трамп утверждал, что российская агрессия против Украины прекратится, если цены на нефть упадут и Россия потеряет доходы от продажи энергоносителей.

Президент США также требует от Европы полностью прекратить покупать российские энергоресурсы – как предпосылку для американских санкций.