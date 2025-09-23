Науседа: визнання Палестини не сприятиме забезпеченню миру

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що визнання Палестинської держави навряд чи сприятиме забезпеченню миру на Близькому Сході в короткостроковій перспективі.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Науседа вважає, що "цю проблему можна вирішити за допомогою такого ультиматуму або примусового визнання однією країною, але це навряд чи принесе негайний мир у регіон".

"Тому Литва щиро вважає, що те, що відбувається в Газі, є неприйнятним, і що Ізраїль сам несе значну частину відповідальності за це. Однак ми не вважаємо, що визнання є гарантією миру", – сказав Науседа.

Проте, на думку глави держави, в довгостроковій перспективі сценарій двох держав буде правильним шляхом.

"З одного питання, я думаю, ми майже всі згодні – що в довгостроковій перспективі альтернатива двох держав, ймовірно, є єдиною, але, звичайно, за умови, що обидві держави визнають одна одну і поважають суверенітет одна одної", – сказав президент Литви.

Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.

Також на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку низка європейських країн оголосили про визнання Палестинської держави.