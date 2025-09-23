Науседа: признание Палестины не будет способствовать обеспечению мира

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что признание Палестинского государства вряд ли будет способствовать обеспечению мира на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Науседа считает, что "эту проблему можно решить с помощью такого ультиматума или принудительного признания одной страной, но это вряд ли принесет немедленный мир в регион".

"Поэтому Литва искренне считает, что то, что происходит в Газе, неприемлемо, и что Израиль сам несет значительную часть ответственности за это. Однако мы не считаем, что признание является гарантией мира", – сказал Науседа.

Тем не менее, по мнению главы государства, в долгосрочной перспективе сценарий двух государств будет правильным путем.

"По одному вопросу, я думаю, мы почти все согласны – что в долгосрочной перспективе альтернатива двух государств, вероятно, является единственной, но, конечно, при условии, что оба государства признают друг друга и уважают суверенитет друг друга", – сказал президент Литвы.

Как известно, 21 сентября о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало заявление Великобритании и нескольких других стран о признании Палестины.

Также на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке ряд европейских стран объявили о признании Палестинского государства.