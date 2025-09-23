У Німеччині відновили залізничне сполучення після несправності мережі

У Німеччині відновили залізничне сполучення після того, як воно постраждало напередодні внаслідок несправності контактної мережі.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Напередодні внаслідок несправності контактної мережі поблизу німецького міста Ільцен залізничний рух зазнав значних перебоїв, зокрема потяги на маршруті Гамбург-Берлін були скасовані.

Ремонтні роботи на контактній мережі в Нижній Саксонії завершені. З учорашнього вечора поїзди ICE знову курсують з Гамбурга до Берліна. Регіональний транспорт також знову працює.

"Перший поїзд відправився з Гамбурга сьогодні о третій годині за розкладом", – повідомив представник Deutsche Bahn.

За даними Deutsche Bahn, контактна мережа була пошкоджена на ділянці довжиною близько 300 метрів. Попередні висновки вказують на те, що пошкодження було спричинено вантажним поїздом.

