В Германии возобновили железнодорожное сообщение после неисправности сети

В Германии восстановили железнодорожное сообщение после того, как оно пострадало накануне в результате неисправности контактной сети.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Накануне в результате неисправности контактной сети вблизи немецкого города Ильцен железнодорожное движение претерпело значительные перебои, в частности поезда на маршруте Гамбург-Берлин были отменены.

Ремонтные работы на контактной сети в Нижней Саксонии завершены. Со вчерашнего вечера поезда ICE снова курсируют из Гамбурга в Берлин. Региональный транспорт также снова работает.

"Первый поезд отправился из Гамбурга сегодня в три часа по расписанию", – сообщил представитель Deutsche Bahn.

По данным Deutsche Bahn, контактная сеть была повреждена на участке длиной около 300 метров. Предварительные выводы указывают на то, что повреждение было вызвано грузовым поездом.

