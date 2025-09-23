Мигранта, спровоцировавшего протесты возле отеля недалеко от Лондона, посадили за домогательства

Эфиопский проситель убежища, арест которого в июле вызвал бурные протесты возле отеля недалеко от Лондона, где он и другие мигранты были размещены, во вторник был приговорен к тюремному заключению за сексуальное насилие над подростком и другой женщиной.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эфиопский проситель убежища Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие над 14-летней девушкой и женщиной, попытку сексуального насилия над девушкой, подстрекательство ее к сексуальным действиям и один случай домогательства.

Кебату признал, что осознавал, какие беспорядки вызвало его правонарушение, и что оно повлияло на других законопослушных просителей убежища, поскольку вызвало реакцию общественности не только в Эппинге, где расположен отель The Bell, но и по всей стране.

"Это привело к массовым демонстрациям и опасениям, что дети в Великобритании в опасности", – сказал судья.

Кебату, который прибыл в Великобританию на небольшой лодке и переехал в отель Bell всего за неделю до инцидента, отверг все обвинения, заявив, что он "не дикое животное".

Отметим, иммиграция стала доминирующей политической проблемой в Великобритании, затмив обеспокоенность нестабильной экономикой, поскольку страна сталкивается как с рекордным количеством заявлений о предоставлении убежища, так и с прибытием мигрантов на небольших лодках через Ла-Манш.

Арест Кебату вызвал насильственные протесты возле отеля и заставил местный совет получить временный судебный приказ, чтобы остановить размещение там просителей убежища.

Это решение было отменено после апелляции правительства. Оппозиционные политики обвинили премьер-министра Кира Стармера в том, что он больше заботится о правах мигрантов, чем о местных жителях.

После такого решения суда британская полиция заявила, что арестовала пятерых человек: люди в масках попытались ворваться в отель, где проживают просители убежища.