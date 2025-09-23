Премьер Италии: мы готовы признать Палестину, но есть условия

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что парламентское большинство подаст предложение о признании Палестины в случае выполнения определенных условий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA, об этом она сказала журналистам в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН во вторник.

По словам Мелони, она лично не считает, что признание Палестины при фактическом отсутствии государственности принесет "ощутимые, конкретные результаты для палестинцев".

Она добавила, что такое признание должно быть средством политического давления на ХАМАС, "потому что именно ХАМАС начал эту войну и именно ХАМАС мешает ее окончанию, отказываясь отдать заложников" Израилю.

"Большинство подаст в парламент предложение о том, что признание Палестины должно быть подчинено двум условиям: освобождению заложников и, конечно, исключению ХАМАС из любой правительственной динамики в Палестине", – сказала итальянский премьер.

Она выразила надежду, что эта инициатива найдет поддержку и среди оппозиции Италии.

На сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке о признании Палестинского государства объявил ряд европейских стран – в частности Франция и Бельгия. До этого о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия, а также Португалия.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.