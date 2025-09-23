Пісторіус застеріг від військової реакції на провокації РФ із літаками і дронами

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від військових дій у відповідь на серію цілеспрямованих російських провокацій із порушенням повітряного простору.

Пісторіус прокоментував останні інциденти з порушення повітряного простору НАТО на зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Берліні.

Він сказав, що поки що в цих інцидентах не було помітної агресії.

"Але це передумова для того, щоб мати можливість втрутитися кінетично, фізично", – додав він, маючи на увазі заклики збивати російські літаки в разі порушення повітряного простору.

"І тому ми повинні сказати дуже чітко: ми не дозволимо себе спровокувати, але ми будемо там і ми будемо перехоплювати. Ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається, і будемо їх супроводжувати. Толерантно і терпляче, але дамо зрозуміти, що ми поруч і завжди можемо зробити більше", – сказав міністр.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють агресивних дій.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна буде рішуче захищати свій повітряний простір, якщо літаючі об'єкти порушать його.