Писториус предостерег от военной реакции на провокации РФ с самолетами и дронами

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от военных действий в ответ на серию целенаправленных российских провокаций с нарушением воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa-AFX.

Писториус прокомментировал последние инциденты с нарушением воздушного пространства НАТО на встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Берлине.

Он сказал, что пока в этих инцидентах не было заметной агрессии.

"Но это предпосылка для того, чтобы иметь возможность вмешаться кинетически, физически", – добавил он, имея в виду призывы сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства.

"И поэтому мы должны сказать очень четко: мы не позволим себя спровоцировать, но мы будем там и мы будем перехватывать. Мы будем внимательно следить за тем, что происходит, и будем их сопровождать. Толерантно и терпеливо, но дадим понять, что мы рядом и всегда можем сделать больше", – сказал министр.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведданных об уровне угрозы, которую они могут представлять.

Государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.