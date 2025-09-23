Трамп говорит, что "через месяц сможет сказать", доверяет ли он главе Кремля

Президент США Дональд Трамп сказал, что пока не имеет готового ответа по поводу того, доверяет ли он главе Кремля Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 23 сентября в общении с прессой в начале встречи с президентом Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Журналисты задали вопрос, доверяет ли Трамп Путину.

"Я смогу вам ответить на этот вопрос через месяц, хорошо?", – отреагировал Трамп.

Как известно, в последнее время президент США неоднократно говорил, что разочарован отсутствием прогресса в его попытках остановить российско-украинскую войну и что "Путин подвел его".

В последнее время из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп приближается к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло.

В то же время президент США заговорил о том, что считает доходы России от продажи энергоресурсов крайне важным фактором для прекращения войны, и требует от Европы полностью прекратить покупку российской нефти и газа. Трамп вновь акцентировал на этом во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН.