Президент Словакии надеется, что его страна присоединится к "стене дронов"

Словацкий президент Петер Пеллегрини сказал, что хочет, чтобы Словакия участвовала в "стене дронов" – проекте по укреплению восточной границы ЕС от потенциальных атак российских БПЛА.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Как известно, 26 сентября состоится видеоконференция по "стене дронов" с участием стран восточного фланга НАТО и Украины, но Венгрию и Словакию на нее не пригласили.

Пеллегрини сказал, что Словакия является полноправным членом НАТО и принимает активное участие во всех консультациях в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

"Пока это только предварительное заявление Европейской комиссии о необходимости создания такого механизма, поэтому я не хочу делать преждевременных выводов", – добавил он в связи с защитой воздушного пространства на восточной границе НАТО.

"Оно должно быть полностью защищено, независимо от того, о каких странах идет речь. В противном случае это не имело бы смысла, поскольку создавало бы риски для безопасности всей территории Альянса", – добавил словацкий президент.

Пеллегрини выразил убеждение, что министры обороны и иностранных дел Словакии, а также представители Вооруженных сил сделают все возможное, чтобы Словакия стала частью этого проекта.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Известно, что Дания примет участие в совещании по созданию "стены дронов" после того, как в районе аэропорта Копенгагена зафиксировали неизвестные беспилотники.