ЗМІ: у скандальної молдовської політикині провели обшуки у справі про фіктивну прописку

У Румунії провели обшуки у справі про фіктивну прописку, серед фігурантів опинилася скандальна молдовська політикиня Вікторія Фуртуне, політсила якої Moldova Mare входить до групи партій з орбіти олігарха Ілана Шора.

Про це пише G4Media з посиланням на обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Румунська поліція провела в Яссах обшуки у справі про фіктивну прописку. Серед фігурантів справи опинилася лідер партії Moldova Mare – Фуртуне.

За словами співрозмовників, її підозрюють у тому, що вона могла вдатися до допомоги "молдовського кримінального світу", щоб фіктивно зареєструвати своє місце проживання в Румунії, у Яссах.

За інформацією співрозмовника, Фуртуне начебто зареєструвала своє місце проживання за адресою в місті Ясси, що належить Мірелі та Василю Богданам, членам "молдовського кримінального світу" з клану Кордуняну.

Ця нерухомість нібито використовувалася ними для отримання значних доходів, надаючись за плату понад 10 тисячам громадянам Молдови, які фіктивно зареєстрували там своє місце проживання з метою отримання румунських документів, що посвідчують особу.

Як зазначається, правоохоронці перевірили 23 адреси та ідентифікували 30 осіб.

18 вересня писали, що Фуртуне може втратити громадянство Румунії.

Зазначимо, що вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.

Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

