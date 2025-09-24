ЗМІ: у скандальної молдовської політикині провели обшуки у справі про фіктивну прописку
У Румунії провели обшуки у справі про фіктивну прописку, серед фігурантів опинилася скандальна молдовська політикиня Вікторія Фуртуне, політсила якої Moldova Mare входить до групи партій з орбіти олігарха Ілана Шора.
Про це пише G4Media з посиланням на обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".
Румунська поліція провела в Яссах обшуки у справі про фіктивну прописку. Серед фігурантів справи опинилася лідер партії Moldova Mare – Фуртуне.
За словами співрозмовників, її підозрюють у тому, що вона могла вдатися до допомоги "молдовського кримінального світу", щоб фіктивно зареєструвати своє місце проживання в Румунії, у Яссах.
За інформацією співрозмовника, Фуртуне начебто зареєструвала своє місце проживання за адресою в місті Ясси, що належить Мірелі та Василю Богданам, членам "молдовського кримінального світу" з клану Кордуняну.
Ця нерухомість нібито використовувалася ними для отримання значних доходів, надаючись за плату понад 10 тисячам громадянам Молдови, які фіктивно зареєстрували там своє місце проживання з метою отримання румунських документів, що посвідчують особу.
Як зазначається, правоохоронці перевірили 23 адреси та ідентифікували 30 осіб.
18 вересня писали, що Фуртуне може втратити громадянство Румунії.
Зазначимо, що вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.
Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.
