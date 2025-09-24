СМИ: у скандального молдавского политика провели обыски по делу о фиктивной прописке

В Румынии провели обыски по делу о фиктивной прописке, среди фигурантов оказалась скандальная молдавская политик Виктория Фуртуне, политсила которой Moldova Mare входит в группу партий из орбиты олигарха Илана Шора.

Об этом пишет G4Media со ссылкой на осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Румынская полиция провела в Яссах обыски по делу о фиктивной прописке. Среди фигурантов дела оказалась лидер партии Moldova Mare – Фуртуне.

По словам собеседников, ее подозревают в том, что она могла прибегнуть к помощи "молдавского криминального мира", чтобы фиктивно зарегистрировать свое место жительства в Румынии, в Яссах.

По информации собеседника, Фуртуне якобы зарегистрировала свое место жительства по адресу в городе Яссы, принадлежащему Миреле и Василию Богданам, членам "молдавского криминального мира" из клана Кордуняну.

Эта недвижимость якобы использовалась ими для получения значительных доходов, предоставляясь за плату более чем 10 тысячам гражданам Молдовы, которые фиктивно зарегистрировали там свое место жительства с целью получения румынских документов, удостоверяющих личность.

Как отмечается, правоохранители проверили 23 адреса и идентифицировали 30 человек.

18 сентября писали, что Фуртуне может лишиться гражданства Румынии.

Отметим, что она, наряду с рядом молдавских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.

Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.

