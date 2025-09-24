Ексрадник з нацбезпеки Трампа критикує аргументи Рубіо про відкладання санкцій проти РФ

Колишній радник з нацбезпеки США за першої президентської каденції Дональда Трампа Джон Болтон назвав "нісенітницею" аргументи, якими чинний держсекретар Марко Рубіо пояснив зволікання із санкціями проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить The Hill.

Джон Болтон назвав "повною нісенітницею" пояснення Марко Рубіо, що з моменту нових санкцій США проти Росії вони втратять можливість посередницької ролі між РФ та Україною, яку мають зараз.

Рубіо в інтерв’ю NBC аргументував, що як тільки США "перейдуть до серйозних дій із санкціями та усім, то наша спроможність діяти як брокер задля миру зменшиться, і тоді ця війна буде тягтися ще два роки і ще сотні тисяч людей помруть", і тому в адміністрації Трампа прагнуть уникнути цього кроку.

"Казати, що ми будемо чекати на європейців (для синхронного запровадження енергетичних санкцій. – Ред.) – це те саме, що очікувати на Годо (відсилка до п’єси-абсурду Сем’юела Бекета. – Ред). Вони не зроблять цього. А якщо ми не зробимо цього, то події війни в Україні будуть і далі розвиватися повільно та більшою ціною, на користь Росії. І це те, на що розраховує Путін", – заявив Болтон.

"З часу саміту на Алясці з Трампом, він (Путін) діяв так, ніби має повну свободу дій. І я боюся, що зараз таке сприйняття реальності в Україні є точним", – додав Джон Болтон.

Як відомо, Трамп за останній час неодноразово казав, що розчарований відсутністю прогресу у своїх спробах зупинити російсько-українську війну та що "Путін підвів його".

Водночас він сказав, що перед тим, як США застосують санкційний тиск, він очікує від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе". У тому числі Трамп сказав, що поговорить з угорським прем’єром Віктором Орбаном про купівлю російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав його не відкладати санкційний тиск на Росію, та, можливо, діяти "на крок попереду" Європи.

Читайте також на цю тему Санкції під тиском Трампа: як ЄС наблизився до найпотужніших обмежень проти Росії.