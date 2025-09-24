Экс-советник по нацбезопасности Трампа критикует аргументы Рубио об отсрочке санкций против РФ
Бывший советник по нацбезопасности США при первом президентском сроке Дональда Трампа Джон Болтон назвал "бессмыслицей" аргументы, которыми действующий госсекретарь Марко Рубио объяснил промедление с санкциями против России.
Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит The Hill.
Джон Болтон назвал "полной ерундой" объяснение Марко Рубио, что с момента введения новых санкций США против России они потеряют возможность посреднической роли между РФ и Украиной, которую имеют сейчас.
Рубио в интервью NBC аргументировал, что как только США "перейдут к серьезным действиям с санкциями и всем, то наша способность действовать как брокер для мира уменьшится, и тогда эта война будет тянуться еще два года и еще сотни тысяч людей умрут", и поэтому в администрации Трампа стремятся избежать этого шага.
"Говорить, что мы будем ждать европейцев (для синхронного введения энергетических санкций. – Ред.) – это то же самое, что ждать Годо (отсылка к пьесе-абсурду Сэмюэла Беккета. – Ред). Они не сделают этого. А если мы не сделаем этого, то события войны в Украине будут и дальше развиваться медленно и большей ценой, в пользу России. И это то, на что рассчитывает Путин", – заявил Болтон.
"Со времени саммита на Аляске с Трампом, он (Путин) действовал так, как будто имеет полную свободу действий. И боюсь, что сейчас такое восприятие реальности в Украине является точным", – добавил Джон Болтон.
Как известно, Трамп за последнее время неоднократно говорил, что разочарован отсутствием прогресса в своих попытках остановить российско-украинскую войну и что "Путин подвел его".
В то же время он сказал, что перед тем, как США применят санкционное давление, он ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя". В том числе Трамп сказал, что поговорит с венгерским премьером Виктором Орбаном о покупке российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал его не откладывать санкционное давление на Россию, и, возможно, действовать "на шаг впереди" Европы.
Читайте также на эту тему Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к самым мощным ограничениям против России.