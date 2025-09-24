Полиция Осло сообщила новые детали расследования о гранатах в центре города

Следствие по делу о гранатах в центре столицы Норвегии уже более убеждено в версии, что речь идет о выяснении отношений между бандитскими группами, которые привлекли для этого несовершеннолетних.

Как сообщает NRK, пишет "Европейская правда", об этом объявили на пресс-конференции полиции 24 сентября.

Версия о том, что за инцидентом стоит конфликт преступных группировок, усилилась. Под подозрением оставили двоих из трех задержанных подростков, оба – 13-летние юноши из восточной части Норвегии. Предполагают, что целью взрыва должно было стать здание рядом с местом происшествия.

"Когда нарушители такие юные, логично, что следствие выясняет, действовали ли они по указаниям других, и как произошел этот заказ", – отметила инспектор полиции Грете Лиен Метлид.

Задержанные юноши находятся под наблюдением ювенальных служб. Из-за их возраста к ним не применяются стандартные процедуры для подозреваемых.

Как сообщалось, взрыв произошел около 9 часов вечера возле стадиона Бислетт, фактически в центре Осло. Выяснилось, что взорвалась ручная граната. Еще одну, которая осталась неразорванной на проезжей части, контролируемо взорвала полиция. Взрывом повреждены окна и двери ближайшего здания, пострадавших нет.

Напомним, также широко говорят о проблеме вербовки шведских подростков криминальными группировками для различных "заданий" на территории Дании.

В связи с этой тенденцией в Швеции заговорили о снижении возраста уголовной ответственности, который сейчас составляет 15 лет.