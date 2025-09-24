У Кремлі побачили комерційний інтерес Трампа у можливих енергетичних санкціях

У Кремлі запідозрили комерційний інтерес президента США у його погрозах вдарити по енергетичному імпорту Росії, та додали, що, мовляв, Європа через відмову від російських енергоресурсів заплатить більше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить "Интерфакс".

Пєсков побачив комерційний інтерес Дональда Трампа у його вимогах щодо припинення купівлі російських енергоресурсів.

"Найпростіше – це змусити увесь світ якнайдорожче купувати американську нафту і скраплений газ. Власне, він йде вперед, уникаючи якихось складних дипломатичних прийомів", – заявив речник Кремля.

Він додав, що Трамп діє як бізнесмен і "хоче змусити європейців купувати малих раків по 5 рублів замість того, щоб купувати великих по три".

Нагадаємо, Трамп пригрозив високими тарифами Індії та Китаю за купівлю російських енергоресурсів та очікує того ж від Європи.

Також він заявив, що перед американськими кроками чекає від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе". У тому числі Трамп сказав, що поговорить з угорським прем’єром Віктором Орбаном про купівлю російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав його не відкладати санкційний тиск на Росію, та, можливо, діяти "на крок попереду" Європи.

