В Кремле увидели коммерческий интерес Трампа в возможных энергетических санкциях

В Кремле заподозрили коммерческий интерес президента США в его угрозах ударить по энергетическому импорту России и добавили, что, мол, Европа из-за отказа от российских энергоресурсов заплатит больше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит "Интерфакс".

Песков увидел коммерческий интерес Дональда Трампа в его требованиях о прекращении покупки российских энергоресурсов.

"Самое простое – это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ. И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед", – заявил пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что Трамп действует как бизнесмен и "хочет заставить европейцев покупать маленьких раков по пять рублей вместо того, чтобы покупать больших по три".

Напомним, Трамп пригрозил высокими тарифами Индии и Китаю за покупку российских энергоресурсов и ожидает того же от Европы.

Также он заявил, что перед американскими шагами ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя". В том числе Трамп сказал, что поговорит с венгерским премьером Виктором Орбаном о покупке российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал его не откладывать санкционное давление на Россию и, возможно, действовать "на шаг впереди" Европы.

Читайте также на эту тему Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к самым мощным ограничениям против России.