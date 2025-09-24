В Британии – первое задержание в связи с кибератакой, навредившей ряду аэропортов Европы

В Соединенном Королевстве заявили о задержании подозреваемого в причастности к масштабной кибератаке в прошлую пятницу, из-за которой в четырех европейских аэропортах не работала электронная система регистрации на рейсы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду полиция Великобритании объявила о задержании первого подозреваемого в рамках расследования кибератаки против Collins Aerospace, компании, обеспечивающей работу систем регистрации на рейс во многих аэропортах.

В Национальном агентстве по вопросам преступности объявили, что мужчину в возрасте за 40 лет задержали еще во вторник по подозрению в злонамеренном использовании компьютерных систем, а затем выпустили из-под стражи под определенные условия.

Напомним, из-за кибератаки ряд европейских аэропортов – Лондона, Брюсселя и Берлина – в субботу, 20 сентября, были вынуждены вручную регистрировать пассажиров на рейс, многие рейсы отменили или задержали.

Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) сообщало, что злоумышленники применили вирус-вымогатель.

Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.

Аэропорт Берлина до сих пор сталкивается с задержками и отменами рейсов, сообщают, что на полноценное восстановление работы системы понадобится еще несколько дней.