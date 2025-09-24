У Єврокомісії прокоментували плани підвищення тарифів на російську нафту

ЄС планує підвищити тарифи на російську нафту, проте деталі щодо цього будуть повідомлені в належний час пізніше.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гіл.

У ЄС підтвердили плани щодо підвищення тарифів на експорт російської нафти.

"Ми не виходитимемо за межі вже сказаного: подальші деталі з цього питання буде представлено у належний час", – заявив Гілл.

Йдеться про заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 23 вересня, коли вона повідомила про бажання ЄС пришвидшити відмову від російських нафти й газу, а також – про намір запровадити додаткові тарифи на російську нафту.

"Ми вже суттєво скоротили постачання газу з Росії, повністю відмовилися від російського вугілля та значною мірою зменшили постачання нафти, але певні обсяги все ще надходять на європейський континент. Тому зараз ми запроваджуємо санкції щодо тих портів, через які, наприклад, надходить СПГ з Росії", – розповіла фон дер Ляєн.

"Також прагнемо запровадити тарифи на постачання нафти, що досі надходить до Європейського Союзу", – додала вона.

Президентка Єврокомісії зауважила, що рішення про це мають прийняти держави-члени ЄС, "але ми повинні діяти швидше, адже кожен платіж наповнює скарбницю Путіна, і це неприйнятно".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив високими тарифами Індії та Китаю за купівлю російських енергоресурсів та очікує того ж від Європи.

Також він заявив, що перед американськими кроками чекає від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".

У тому числі Трамп сказав, що поговорить з угорським прем’єром Віктором Орбаном про купівлю російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом закликав його не відкладати санкційний тиск на Росію, та, можливо, діяти "на крок попереду" Європи.