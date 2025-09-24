В Еврокомиссии прокомментировали планы повышения тарифов на российскую нефть

ЕС планирует повысить тарифы на российскую нефть, однако детали по этому вопросу будут обнародованы позднее, в надлежащее время.

Об этом, как передаёт корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе, заявил заместитель главной представительницы Европейской комиссии Олоф Гилл.

В ЕС подтвердили планы относительно повышения тарифов на экспорт российской нефти.

"Мы не будем выходить за рамки уже сказанного: дальнейшие детали по этому вопросу будут представлены в надлежащее время", – отметил Гилл.

Речь идёт о заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября, когда она сообщила о намерении ЕС ускорить отказ от российской нефти и газа, а также – о планах ввести дополнительные тарифы на российскую нефть.

"Мы уже существенно сократили поставки газа из России, полностью отказались от российского угля и в значительной степени уменьшили поставки нефти, но определённые объёмы всё ещё поступают на европейский континент. Поэтому сейчас мы вводим санкции против тех портов, через которые, например, поступает СПГ из России", – заявила фон дер Ляйен.

"Также мы стремимся ввести тарифы на поставки нефти, которые всё ещё поступают в Европейский Союз", – добавила она.

Президентка Еврокомиссии отметила, что решение об этом должны принять государства-члены ЕС, "но мы должны действовать быстрее, ведь каждый платёж наполняет казну Путина, и это недопустимо".

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил высокими тарифами Индии и Китаю за покупку российских энергоресурсов и ожидает того же от Европы.

Также он заявил, что перед американскими шагами ждет от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя".

В том числе Трамп сказал, что поговорит с венгерским премьером Виктором Орбаном о покупке российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал его не откладывать санкционное давление на Россию, и, возможно, действовать "на шаг впереди" Европы.