Спецслужби Нідерландів закликають активніше відповідати на гібридні атаки РФ

Керівники двох нідерландських спецслужб хочуть, щоб уряд розглянув можливість активніших дій у гібридній війні, яку Росія веде проти Нідерландів.

Голова внутрішньої розвідки Нідерландів AIVD Ерік Акербом під час виступу в нижній палаті парламенту сказав, що Росія вже давно прагне дестабілізувати нідерландське суспільство "за допомогою гібридних дій".

За його словами, ця загроза вимагає більш частого застосування заходів, щоб унеможливити атаки, "і збільшити ціну за них, щоб хтось не зробив цього знову".

Очільник нідерландської військової розвідки MIVD Пітер Рісінк також висловив думку, що необхідно враховувати готовність до військової ескалації, особливо щодо Росії.

"Якщо ми хочемо бути сміливими, а іноді нам доведеться бути сміливими, то ми також маємо бути готовими до ескалації. Адже Росія навмисно шукає цю неоднозначність і грається нею", – сказав він депутатам.

На східному кордоні НАТО Рісінк бачить зростання схильності Росії до ризику, а ризик ненавмисної ескалації між Росією і Альянсом зріс за останні місяці.

Раніше цього року у MIVD попереджали, що Росія посилює свої гібридні атаки, спрямовані на підрив суспільства в Нідерландах та їхніх європейських союзниках.

Росія може стояти за хакерською атакою на внутрішню ІТ-систему генеральної прокуратури Нідерландів, через яку та тривалий час була відключена від інтернету.