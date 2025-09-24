Спецслужбы Нидерландов призывают активнее отвечать на гибридные атаки РФ

Руководители двух нидерландских спецслужб хотят, чтобы правительство рассмотрело возможность более активных действий в гибридной войне, которую Россия ведет против Нидерландов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Глава внутренней разведки Нидерландов AIVD Эрик Акербом во время выступления в нижней палате парламента сказал, что Россия уже давно стремится дестабилизировать нидерландское общество "с помощью гибридных действий".

По его словам, эта угроза требует более частого применения мер, чтобы сделать атаки невозможными, "и увеличить цену за них, чтобы кто-то не сделал этого снова".

Глава нидерландской военной разведки MIVD Питер Рисинк также высказал мнение, что необходимо учитывать готовность к военной эскалации, особенно в отношении России.

"Если мы хотим быть смелыми, а иногда нам придется быть смелыми, то мы также должны быть готовы к эскалации. Ведь Россия намеренно ищет эту неоднозначность и играет ею", – сказал он депутатам.

На восточной границе НАТО Рисинк видит рост склонности России к риску, а риск непреднамеренной эскалации между Россией и Альянсом возрос за последние месяцы.

Ранее в этом году в MIVD предупреждали, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв общества в Нидерландах и их европейских союзниках.

Россия может стоять за хакерской атакой на внутреннюю IТ-систему генеральной прокуратуры Нидерландов, из-за которой та длительное время была отключена от интернета.