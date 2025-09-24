В Норвегии оштрафовали иностранца, чей дрон вынудил закрыть аэропорт Осло

Туриста из Сингапура, который в понедельник вечером запустил беспилотник в центре Осло и спровоцировал временное закрытие аэропорта, оштрафовали за нарушение правил авиации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

В понедельник вечером супруги из Сингапура в возрасте за 50 и за 60 лет были задержаны за незаконный полет дрона над крепостью Акерсхус в Осло, рядом с которой расположены правительственные здания и военные объекты.

Из-за пролета дрона на несколько часов также был закрыт аэропорт норвежской столицы, хотя доказательств того, что возле него действительно пролетал беспилотник, пока нет.

Супруги из Сингапура, которые находятся в Норвегии как туристы, были обвинены в нарушении закона об авиации за полеты дроном вопреки общему запрету.

Мужчина, который и управлял дроном, согласился на штраф в размере 8000 норвежских крон (804 доллара). Против его партнерши дело закрыли, сообщили в полиции Осло.

Правоохранители конфисковали беспилотник сингапурца и начали отдельное производство по его депортации.

Напомним, вечером в понедельник был закрыт на несколько часов аэропорт Копенгагена после того, как возле него заметили дроны.

Датская премьер-министр Метте Фредериксен сказала, что этот инцидент является "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании", и не исключила, что к нему может быть причастна Россия.