ЗМІ: ще одна міністерка з уряду Стармера подала у відставку

Міністерка з питань захисту населення Великої Британії Джес Філліпс подала у відставку.

Про це стало відомо Sky News із її листа до прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, пише "Європейська правда".

ВИПРАВЛЕНО О 15:40. Спершу Філліпс була помилково названа головою Міністерства внтрішніх справ Британії.

У листі до Стармера Філліпс заявила, що вважає його "в основному хорошою людиною, яка дбає про правильні речі".

"Проте я на власні очі бачила, що цього недостатньо. Бажання уникнути суперечок означає, що ми рідко їх ведемо, через що можливості для прогресу залишаються невикористаними та відкладаються на потім", – зазначила вона.

Філліпс у листі наголосила, що кожен уряд лейбористів за її життя та домігся прогресу, який змінив країну та світ на краще.

"Я хочу, щоб уряд лейбористів працював, і я, як і завжди, буду прагнути його успіху та популярності, але я не бачу тих змін, яких, на мою думку, очікуємо я та країна, і тому не можу продовжувати працювати міністром під керівництвом нинішнього уряду", – додала вона.

Стармер 11 травня звернувся до Лейбористської партії та виборців залишатися з ним та уникнути боротьби за лідерство, яка, за його словами, принесе лише хаос.

Він запевнив, що буде боротися за лідерство після провальних виборів.

Того дня подали у відставку Том Ратленд, парламентський приватний секретар міністра охорони довкілля, а також Джо Морріс, який є парламентським приватним секретарем міністра охорони здоров'я.

А 12 травня Стармер повідомив кабінету міністрів, що ніхто не ініціював процедуру виклику його лідерству, а також що він не збирається йти у відставку.