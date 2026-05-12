Канада підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України

Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України.

Про це у вівторок повідомив у соцмережі Х глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що Комісія з питань компенсацій є частиною системи відповідальності, яка забезпечить справедливість та виплату компенсацій за шкоду та страждання, заподіяні українцям російською агресією. Він подякував своїй колезі Аніті Ананд за важливий крок та наголосив, що Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України. "Я вдячний Канаді за її підтримку", – написав Сибіга.

"Канада стала першою неєвропейською країною, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України – міжнародного механізму, що допоможе притягнути Росію до відповідальності за руйнування та страждання, спричинені її незаконною війною", – прокоментувала зі свого боку Аніта Ананд, опублікувавши відео підписання.

Верховна Рада 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України у межах інституційної системи Ради Європи.

Конвенцію було відкрито до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз - рекордна кількість підписантів.

Компенсаційна комісія створюється як незалежний міжнародний орган у межах інституційної системи Ради Європи. Вона розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, та визначатиме суму компенсації у кожному конкретному випадку.

