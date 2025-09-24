Полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана из-за кортежа Трампа

Полиция Нью-Йорка не пропускала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за проезда кортежа его американского коллеги Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отмечает агентство, Эрдоган вместе со своей делегацией должен был ждать на улице, пока проедет кортеж Трампа.

ABD polisi Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti pic.twitter.com/RClmcRATnG – DW Türkçe (@dw_turkce) September 24, 2025

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как турецкий лидер ждет на улице в окружении своих охранников, а полицейские не дают большой толпе пройти по улице.

На видео Эрдоган выглядел заметно раздраженным.

Ранее сообщалось, что из-за кортежа Трампа нью-йоркская полиция также останавливала французского президента Эмманюэля Макрона.

Французский чиновник сообщил, что президент Макрон воспользовался этой возможностью, "чтобы позвонить Дональду Трампу во время пешей прогулки".