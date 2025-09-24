Правительство Португалии представило новый законопроект против миграции

Португальское правительство в среду представило новую версию законопроекта, направленного на ограничение иммиграции, после отрицательного заключения Конституционного суда по первоначальному документу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ключевые положения предыдущего законопроекта, одобренного правым парламентским большинством в июле, были ранее отменены Конституционным судом, после чего президент Марселу Ребелу де Соуза наложил на него вето.

Согласно новому законопроекту, мигранты все еще должны прожить в Португалии два года, прежде чем они смогут подать заявку на воссоединение семьи. Однако он предусматривает исключения для сокращения этого срока – в частности для супружеских пар и несовершеннолетних детей.

В то же время сохранилось положение, ограничивающее визы для соискателей работы высококвалифицированными работниками и отменяющее преференциальное отношение к бразильцам – самой большой группе иммигрантов в Португалии.

"Это не тот закон, который мы предлагали изначально, но он соответствует цели гуманного регулирования иммиграции", – сказал на пресс-конференции в среду представитель португальского правительства Антониу Лейтао Амаро.

Тема миграции, которая повлияла на рабочие места и рынок жилья, играла ведущую роль во время двух последних досрочных выборов в парламент Португалии.

В конце 2024 года количество иностранцев, проживающих в Португалии, превысило 1,5 миллиона, что составляет около 15% от общей численности населения.

По итогам последних выборов в мае 2025 года партия Chega, которая занимает традиционно жесткую позицию в отношении нелегальной миграции, стала второй по величине партией парламента Португалии.