Один из аэропортов Дании снова закрыли из-за неизвестных БПЛА

Аэропорт датского города Ольборг на некоторое время закрыли из-за присутствия в воздушном пространстве неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Всего через два дня после того, как загадочные беспилотники блокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло, подобный инцидент произошел с аэропортом Ольборг на севере Дании, который используется для коммерческих и военных рейсов.

Датская полиция сообщила утром 25 сентября, что аэропорт Ольборга закрывали примерно на три часа из-за присутствия БПЛА рядом в воздушном пространстве. В полиции отметили, что аппараты действовали "по схожему паттерну" с тем, как возле Копенгагена. Три рейса пришлось направить в другие аэропорты.

Полиция Северной Ютландии в комментариях СМИ сообщила, что возле Ольборга наблюдали более одного БПЛА и они летали с включенной подсветкой. Первые аппараты заметили в 21:44 24 сентября по местному времени, они исчезли примерно в 00:54, в начале суток в четверг.

Идентифицировать аппараты не удалось, в частности, неизвестно, идентичны ли они тем, что летали возле аэропорта Копенгагена. Попытки "посадить" дроны не увенчались успехом, операторов тоже не обнаружили.

"Пока рано говорить, какова была цель и кто стоит за этим", – отметили в полиции.

Полиция Южной Ютландии сообщила, что какие-то беспилотники наблюдали также возле небольших аэропортов городов Эсбьерг, Сондерборг, Скридструп. В последнем, среди прочего, расположена одна из баз ВВС Дании.

В Вооруженных силах Дании сообщили, что оказывают поддержку полиции в расследовании, и воздержались от других комментариев.

Комиссар национальной полиции Торкильд Фогде отметил, что за период с понедельника полиции много раз сообщали, что видели какие-то беспилотники. "Конечно, многие из этих сообщений не касаются деятельности, которая могла бы заинтересовать полицию или военных. Но некоторые – интересуют, и те, что возле Ольборга, думаю, относятся к ним", – сказал он.

Напомним, датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала события с аэропортом Копенгагена "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.